Monako Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde sıralama turları gerçekleştirildi. 3,3 kilometre uzunluğundaki Monte Carlo Pisti'nde düzenlenecek yarış için pilotlar, en iyi tur zamanlarını elde etmek üzere piste çıktı. McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris de sıralama turlarında yer aldı.