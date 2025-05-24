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Monako Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Monako Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

19:1024/05/2025, Cumartesi
AA
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2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde sıralama turları gerçekleştirildi. 3,3 kilometre uzunluğundaki Monte Carlo Pisti'nde düzenlenecek yarış için pilotlar, en iyi tur zamanlarını elde etmek üzere piste çıktı. McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris de sıralama turlarında yer aldı.
2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde sıralama turları gerçekleştirildi. 3,3 kilometre uzunluğundaki Monte Carlo Pisti'nde düzenlenecek yarış için pilotlar, en iyi tur zamanlarını elde etmek üzere piste çıktı. McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris de sıralama turlarında yer aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Circuit de Monaco olarak da bilinen 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde 78 tur üzerinden düzenlenen yarışta Norris 1 dakika 09.954 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.


Britanyalı sürücü, bu sezon 2. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.


Verstappen'in 0.109 saniye arkasındaki Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.175 saniye gerisinde Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.


Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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