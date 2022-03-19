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Montella: “Aldığımız sonuç çok değerli”

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçı sonrası, “İyi bir takıma karşı aldığımız sonuç çok değerli. Bütün takımı tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Montella: “Aldığımız sonuç çok değerli”
Vincenzo Montella

Adana Demirspor, ligin 30. haftasında evinde Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Çok gururlandığım bir maç oynadık. İlk 10 dakika haricinde gerçekten çok iyi oynayan bir takım vardı sahada. Özellikle takımımızın cesareti ve devamlılığı beni çok mutlu etti. İyi bir takıma karşı aldığımız sonuç çok değerli. İkinci yarıda ilk hatada golü yedik. Sonrasında maçın ritmi düştü. Doğru zamanda yaptığımız hamlelerle de maçın skorunu değiştirmeyi hak ettik. Bütün takımı tebrik ediyorum” diye konuştu.
“Bütün kararların arkasındayım”

Adana Demirspor’da Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Tarık Çamdal’ın sözleşmelerin feshiyle ilgili konuşan Montella, “Geçmişimden dolayı başkanımızın yada yönetimimizin aldığı kararlarla alakalı hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Herhangi bir şekilde yorum yapmıyorum. Bu futbolculara gerçekten saygı duyuyorum. Bana ve takım içerisindeki davranış şekillerine bakıyorum. Bütün dünyanın iyiliklerini diliyorum onlara. Gerçekten hak ediyorlar. Kulübümüzün aldığı bütün kararlara saygı duyuyorum ve arkasında duruyorum” ifadelerini kullandı.


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