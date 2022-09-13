Montella: Bariz golümüz iptal edildi

Ekonomi

Avrupa’nın tekstili Denizli’de dokunacak

Ukrayna-Rusya savaşıyla baş gösteren enerji kriziyle baş etmekte zorlanan Avrupa’da firmalar bir çok sektörde olduğu gibi tekstil dokuma işini de Türkiye’ye kaydırıyor. Fransız ordusuna çalışan bir firma geçen hafta enerji maliyeti nedeniyle dokuma üretimini Denizli’ye aktardı. Çekya’dan bir başka firma da Denizli’yi tercih etti.