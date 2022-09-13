Montella: Bariz golümüz iptal edildi

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Montella, Belhanda'nın iptal edilen golünün neden iptal edildiğini anlayamadığını ve VAR'ın neden kullanılmadığını söyledi.Montella'nın açıklamaları şu şekilde:
- Bu galibiyet için çok mutluyum. Bizim futbolcular, maçın sonuna kadar gösterdikleri takım ruhu ve yansıttıkları mücadele için mutlu ettiler beni. Maç esnasında temiz 10 tane gol pozisyonumuz vardı. Sadece son pasta hatalıydılar. Trabzonspor büyük takım. Bizim takımımız böyle duygular yüklü olan maçta, kaybetmek daha kolay. Bizim takım beni şaşırttı. Sonuna kadar inanarak, oraya getirdiler ve galibiyeti aldılar. Şunu da söylemek lazım. Bizim futbolcularımız çok iyi performans sergiledi. Fazla pozisyon yarattık. Bütün sene boyunca forvetsiz oynayamazsınız. Bu taktikle oynarsınız diye kaide yok. Onlara yer var. Herkese yer var bu takımda. O yüzden tebrik ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tekrar seyrederken hiç bir şekilde iptal olmaması gereken bir gol olduğunu söyleyebilirim. Göremediğinizde ofsayt dersiniz. O esnada bizim Rahim’in topa dokunmadığını düşünmüş olabilir. VAR sistemini devreye girmesi gerekir. Hakem hata yapabilir VAR sistemi devreye girmesi gerekir."