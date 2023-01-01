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Spor

Montella: Bunlara engel olmak gerekir

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Giresunspor maçının ardından, ”Türk futbolu için pozitif olmayan bir yön, hakemlerin otoriterliğini konuşturması lazım, bu kadar ara verilmesi maç ritmini bozuyor” dedi.

0:32 . 21/01/2023 Cumartesi
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

"Yapıcı bir eleştirim var"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Mağlup olmuş gibi üzgünüz. Maça çok iyi başlamıştık ve net pozisyonlarımız vardı. Rakibe penaltı verdik. Kırmızı karttan sonra 30 şuttan fazla attık. Çok fazla istekli olduğumuz maçlarda risk olabiliyor. Onun için bir puan önemliydi. Fakat bir hataya düştük. Rakiplerin zaman geçirme hareketlerine gerildik. Bu Türk futbolu için pozitif olmayan bir yön, hakemlerin otoriterliğini konuşturması lazım. Bu kadar ara verilmesi maç ritmini bozuyor. Yapıcı bir eleştirim var. Rakip kalecinin uzun atışlarını saydım. 20 kere uzun oynadı. Her oyun başlangıcında 30 saniye kaybettik. İkinci yarıda da bu devam etti. Ama Türk futbolunun maç ritminin yükselmesi için bunlara engel olmak gerekir” diye konuştu.

#Adana Demirspor
#Giresunspor
#Montella
1 saat önce
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Montella: Bunlara engel olmak gerekir
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