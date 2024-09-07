Montella: "Çalışmaya devam edeceğiz"

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı.





Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.





Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

"Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Daha fazlasını da beklemiyorduk. 7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz."





Hakan Çalhanoğlu

"Kendisi sahaya girdikten sonra farkı görebildik. Sadece bizler için değil Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net bir şekilde gördük."





Arda Güler

"İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan'ı da yarın değerlendireceğiz. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için."























