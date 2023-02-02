Adana Demirspor teknik direktörü Montella, ''Eğlenceli bir maç oldu. Duygu yüklü bir maç oldu hepimiz için. Beklediğimiz bir maçtı. Bu şekilde gideceğini öngörmüştük. Sonuna kadar denedik skoru almayı. Çok iyi maç oynadık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Güçlerini gösterdiler'' açıklamasında bulundu.