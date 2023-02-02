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Spor

Montella: Eğlenceli bir maç oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Montella yayıncı kuruluşa konuştu.

22:49 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vincenzo Montella

Vincenzo Montella

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Montella yayıncı kuruluşa konuştu.

''Eğlenceli bir maç oldu''

Adana Demirspor teknik direktörü Montella, ''Eğlenceli bir maç oldu. Duygu yüklü bir maç oldu hepimiz için. Beklediğimiz bir maçtı. Bu şekilde gideceğini öngörmüştük. Sonuna kadar denedik skoru almayı. Çok iyi maç oynadık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Güçlerini gösterdiler'' açıklamasında bulundu.




#Vincenzo Montella
#Adana Demirspor
#SÜPER LİG
28 dakika önce
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Montella: Eğlenceli bir maç oldu
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