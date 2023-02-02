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Vincenzo Montella
Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Montella yayıncı kuruluşa konuştu.
Adana Demirspor teknik direktörü Montella, ''Eğlenceli bir maç oldu. Duygu yüklü bir maç oldu hepimiz için. Beklediğimiz bir maçtı. Bu şekilde gideceğini öngörmüştük. Sonuna kadar denedik skoru almayı. Çok iyi maç oynadık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Güçlerini gösterdiler'' açıklamasında bulundu.