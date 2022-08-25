Montella’dan "VAR" tepkisi

Süper Lig’in 4. haftasında evinde Ümraniyespor ile oynayacak olan Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

"Hiçbir zaman pes etmediler"

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, "Takımı tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir statta böyle bir seyircinin önünde hiçbir zaman pes etmediler. Tekrardan skora ortak olmak için ne gerektiyse yaptı. O yüzden tebrik ediyorum çocukları. Takım ruhumuzun da ne kadar önde olduğunu da gösterdi bu. Bu bizim için çok pozitif bir şey" dedi.

"Anlamakta güçlük çekiyorum"

Hakem hatalarının olabileceğini ve futbolda bunları kabul ettiklerini ifade eden Montella, "Sadece ilk olduğunda belki sinirlenebilirsiniz, futbolda böyle şeyler var. Mesela sadece şunu anlamakta güçlük çekiyorum. VAR sistemi olduğu bir ortamda bazı şeyleri nasıl göremiyoruz. Mesela Szalai’nın pozisyonunda farklı bir spor branşından gelen hareketler, bir faul vardı orada. Hiçbir şekilde ciddiye alınmadı, bu bize zorluk veriyor. Bu konu üzerinde de pek fazla tartışmaya gerek yok" diye konuştu.

"Rakip kaleci topu 21-22 saniye elinde tuttu"

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Anlayamadıkları bazı konular olduğu söyleyen deneyimli teknik direktör, sözlerine, "Onlardan bir tanesi de şu, uluslararası kurallar dahilinde, FIFA’nın yürürlüğe soktuğu kurallar dahilinde kaleciler topu eline aldığında 6 saniye kuralı vardır. Bazen bu 7-8 saniye olur bunu anlayışla karşılarız. Ama rakip kaleci birçok pozisyonda topu 20 saniyeden fazla, 21-22 saniye gibi pozisyonlar yaşandı. O durumda aslında çift vuruş verilmesi gerekiyor ceza sahası içerisinde. Onları hiç görmedik, bize göre yapılan bir müdahale yok sistem tarafından. O yüzden bunu ve bu tarz şeyleri anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefleri yakalamak istiyoruz"

Hedefleri hakkında konuşan Montella, "Bizim hedefimiz şu, tek başımıza oynamıyoruz rakipte var. Çok fazla yeni futbolcumuz var, evet bunu biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak en maksimum neyse onu çıkaracağız her maçtan, adım adım ilerleyerek. İçimizde tuttuğumuz o hedefleri de yakalamak istiyoruz" dedi.

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"Bir daha ki maç bize birçok sorunun yanıtı verecek"

Önlerindeki maç için ise İtalyan teknik direktör, "Çünkü üç maçını iyi bir şekilde tamamlamış bir rakibe karşı oynuyoruz. Kolektif anlamda defans yapabilen bir takıma karşı oynayacağız. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim gerçekten iyi defans yapan bir takım ve baskı yapacakları zaman da etkili baskı yapan bir takım. O yüzden bir daha ki maç bize birçok sorunun yanıtı verecek. Biz çalışacağız hazırlanacağız, adım adım ilerleyerek hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.