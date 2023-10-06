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Spor

Montella'nın ekibi belli oldu

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın yardımcıları Daniele Russo ve Selçuk Şahin oldu.

16:54 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Montella

Montella

Montella'nın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.


49 yaşındaki çalıştırıcının yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile ay-yıldızlı ekibin 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.


Diğer antrenörler de açıklandı

Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak.


Yukatel Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Milli Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.









#A Milli Takım
#Vincenzo Montella
#Daniele Russo
#Selçuk Şahin
30 dakika önce
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