Montella'nın ekibi belli oldu

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. İtalyan hoca için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Montella'ya, hem saha içindeki hem de saha dışındaki tutumundan dolayı kendisine sevgi duyuluyor" ifadelerini kullandı. A Milli Takım'ın yeni hocası Montella ise, "Kabul ederken hiç tereddüt etmedim" dedi.