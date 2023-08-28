Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü Dinamo Kiev'le oynayacakları rövanş öncesi takıma rehavet uyarısı yaptı. Henüz turu geçmediklerini dile getiren deneyimli ismin, "Karşımızda Avrupa tecrübesi yüksek bir kulüp var. Herkes dikkatli olsun" dediği öğrenildi.