Morutan Arabistan yolcusu

3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Rumen oyuncu için son olarak 5 milyon Euro teklif edildiği ve sarı-kırmızılı takımın değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un Avusturya kampından sonra vereceği rapor doğrultusunda Morutan'ın geleceği belli olacak.
Galatasaray'a 2021-22 sezonunda transfer olan Morutan beklentileri karşılayamamış İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B takımlarından Pisa'da 35 maça çıkıp 6 gol atıp 8 asistlik katkı sağlamıştı.