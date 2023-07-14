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Spor

Morutan Arabistan yolcusu

Galatasaray, Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ı satmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistandan ilgi var.

11:16 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Rumen oyuncu için son olarak 5 milyon Euro teklif edildiği ve sarı-kırmızılı takımın değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.


Teknik direktör Okan Buruk'un Avusturya kampından sonra vereceği rapor doğrultusunda Morutan'ın geleceği belli olacak.


Galatasaray'a 2021-22 sezonunda transfer olan Morutan beklentileri karşılayamamış İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.


Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B takımlarından Pisa'da 35 maça çıkıp 6 gol atıp 8 asistlik katkı sağlamıştı.





#Galatasaray
#Olimpiu Morutan
#Okan Buruk
#Transfer
32 dakika önce
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