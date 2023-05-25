Morutan için karar verildi

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosundaki oyuncuları isteyen kulüpler ile de pazarlıklara başladı. Sarı-kırmızılı takım, Premier Lig'den talipleri bulunan Nelsson ve Boey için 25'er milyon euro fiyat biçti. Galatasaray Sportif AS Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'ye giderek bu iki oyuncuyu isteyen kulüplerle görüşmelere başladı.