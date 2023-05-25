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Spor

Morutan için karar verildi

Galatasaray, İtalya'da forma giyen Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı gelecek sezon da kiralık göndermek istiyor.

10:35 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okan Buruk, Morutan'ı kadroda düşünmüyor.

Okan Buruk, Morutan'ı kadroda düşünmüyor.

İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak forma giyen Morutan'ın zorunlu satın alma opsiyonu devreye giremedi.


Serie A'ya yükselemeyen İtalyan ekibi, 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan genç oyuncu için 3 milyon euro teklif etti. 5 milyon euronun altına düşmek istemeyen Galatasaray, teklifi geri çevirdi.


Sarı-kırmızılı takım, Rumen oyuncuyu gelecek sezon da kiralamak istiyor.


Bu sezon Pisa'da 36 maça çıkan Morutan, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.





#Galatasaray
#Olimpiu Morutan
#Pisa
20 dakika önce
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