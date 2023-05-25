Morutan için karar verildi

Okan Buruk, Morutan'ı kadroda düşünmüyor.
İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak forma giyen Morutan'ın zorunlu satın alma opsiyonu devreye giremedi.
Serie A'ya yükselemeyen İtalyan ekibi, 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan genç oyuncu için 3 milyon euro teklif etti. 5 milyon euronun altına düşmek istemeyen Galatasaray, teklifi geri çevirdi.
Sarı-kırmızılı takım, Rumen oyuncuyu gelecek sezon da kiralamak istiyor.
Bu sezon Pisa'da 36 maça çıkan Morutan, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.