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Mostafa Mohamed'in transferinde şoke eden bilgiler

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'in Fransız kulübü Bordeaux'ya transferi iptal oldu. Fransız basını ve Mısır basını futbolcunun transferine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamedin transferinde şoke eden bilgiler
Mostafa Mohamed yeni sezonda henüz gol atamadı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferi gerçekleşmedi. Dün imza için Fransa'ya giden ancak transferi iptal olan Mısırlı forvet ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı.

Bordeaux ile 8 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray, bu paranın 4 milyon dolarlık kısmını Zemalek'e ödeyecekti. Sarı kırmızılılar Zemalek'le yaptığı anlaşmaya göre bu parayı 2022 yılının Temmuz ayına kadar ödemek zorunda. Ancak Mısır kulübü bu parayı bu transfer dönemi içinde isteyince transfer tamamlanamadı.

Öte yandan Mısır basını, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da oynamak istemediğini ve Fransa'ya kulüpten izinsiz gittiğini iddia etti. Mısırlı futbolcunun takımda ikinci forvet durumuna düşmekten dolayı rahatsız olduğu ve bu yüzden de takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

  • Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atmıştı.
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