Mourinho çılgına döndü: Rezilsin!

Mourinho güçlükle sakinleştirildi.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası maçın İngiliz hakemi Anthony Taylor'a sert tepki gösterdi.
Stadyum otoparkında bekleyen Portekizli teknik adam, Taylor'u görür görmez küfürler savurarak, "Rezilsin" diye bağırdı.
Mourinho basın toplantısında da Anthony Taylor'u hedef aldı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Umarım Anthony Taylor'ın Şampiyonlar Ligi maçları yönettiğini ve bu yaptığı saçmalıkları sadece Avrupa Ligi'nde değil de, orada da yaptığını görürüz" diye konuştu.