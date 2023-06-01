Mourinho çılgına döndü: Rezilsin!

Mourinho basın toplantısında da Anthony Taylor'u hedef aldı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Umarım Anthony Taylor'ın Şampiyonlar Ligi maçları yönettiğini ve bu yaptığı saçmalıkları sadece Avrupa Ligi'nde değil de, orada da yaptığını görürüz" diye konuştu.