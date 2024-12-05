Mourinho hedefe kilitlendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında eski günlerinde olmadığı yönünde eleştiriler alsa da son zamanlarda kendini göstermeye başladı. Portekizli teknik adamın, Süper Lig'e tamamen adapte olduğu dikkat çekerken, 'özel biri' kimliğini de gösterir oldu. Deneyimli hoca, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçıyla başlayan süreçte saha kenarında daha hareketli ve konsantrasyon seviyesi üst seviyede bir görüntü çizerken, maç sonraları yaptığı açıklamalarla da camiayı sahiplendiğini gösterdi. Oyuncularla da iyi bir iletişime sahip olan Mourinho ile takım arasında sonuçların da gelmesiyle kenetlenme arttı. Tecrübeli çalıştırıcının vücut dili sarı-lacivertli takımda mutlu olduğu ve tamamen hedefe odaklandığı yorumlarını getirdi.













Değişim Manchester'la başladı





Oyun anlayışında da değişikliğe giderek bekleyen takımdan hücum eden ve ileride baskı yapan bir takım sahaya süren Mourinho, elindeki kadroyu en doğru şekilde kullanmaya başladı. Bunun en somut göstergesi ise son maçlarda yıldızı parlayan Oğuz Aydın ve Samet Akaydın gibi yerli futbolcular oldu. Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli takımın gelişen oyunundan memnuniyet duyduğu ve bunun gelişmeye devam edeceğini inancının da tam olduğu kaydedildi.









En çok atan, en az yiyen





Mourinho istatistiklerde de kendini göstermeye başladı. 36 golle Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, aynı zamanda savunma anlamında da güçlü bir duruş sergiliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sağlam bir takım savunması oluştururken, sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 maçta gördüğü 12 golle de ligin en az gol yiyen takımı konumunda.









🎙 @omercelikbasli: "Mourinho istediği oyuncu profilini söyleyince, yönetim Talisca ile görüşmelere başladı. Şu anda hiçbir kulüp Talisca'ya 5 milyon euro maaş vermez." pic.twitter.com/x7UzFVx8Bq — SPOR (@yenisafakspor) December 4, 2024



















