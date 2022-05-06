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Mourinho hüngür hüngür ağladı

Leicester City'yi saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu duygusal anlar yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mourinho hüngür hüngür ağladı
Son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma ile Leicester City, yarı final rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren tek golü, 11. dakikada İngiliz golcü Tammy Abraham attı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, finale yükselen taraf oldu. Bitiş düdüğüyle Romalı futbolcular ve taraftarlar, statta büyük sevinç yaşadı.

Mourinho'nun gözyaşları

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör oldu.

Portekizli çalıştırıcı maçın son düdüğün ardından duygusal anlar yaşadı.

Taraftarın büyük destek verdiği Mourinho, maç sonu hüngür hüngür ağladı.

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