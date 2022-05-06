Mourinho hüngür hüngür ağladı

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Atilla Taş’tan CHP’li Kaftancıoğlu’na salvo: Oy için atmadığınız takla kalmadı

Şarkıcı Atilla Taş, Twitter sohbet odasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu. CHP'nin kendi tabanına nankör bir parti olduğunu belirten Taş, "Sırf AK Parti’den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. Nefret ediyorum artık hepinizden" ifadelerini kullandı.