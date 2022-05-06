Mourinho hüngür hüngür ağladı

İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma ile Leicester City, yarı final rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
Yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren tek golü, 11. dakikada İngiliz golcü Tammy Abraham attı.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, finale yükselen taraf oldu. Bitiş düdüğüyle Romalı futbolcular ve taraftarlar, statta büyük sevinç yaşadı.
Mourinho'nun gözyaşları
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör oldu.
Portekizli çalıştırıcı maçın son düdüğün ardından duygusal anlar yaşadı.
Taraftarın büyük destek verdiği Mourinho, maç sonu hüngür hüngür ağladı.
Roma ile Konferans Ligi finaline yükselen Jose Mourinho, maç sonu ağladı... #UECL pic.twitter.com/Q5w1fhOZEG
Roma ile Konferans Ligi finaline yükselen Jose Mourinho, maç sonu ağladı... #UECL pic.twitter.com/Q5w1fhOZEG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2022