Mourinho Trabzon'da sahaya çıktı: Olta hareketiyle gündem oldu

Jose Mourinho
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi stadyum zeminini kontrol ettikleri sırada, öğrencisi İrfan Can Eğribayat'a gülerek olta hareketi yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçeli bazı futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, stat zemininde gezerken Portekizli teknik adamın, İrfan Can Eğribayat'la konuştuğu sırada eliyle olta hareketi yapması dikkat çekti.
İşte kameralara yansıyan o anlar...
İşte kameralara yansıyan o anlar...
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