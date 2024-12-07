Mourinho'dan derbide 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11’ine göre 5 değişiklik yaptı.





Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel’in yerine Alexander Djiku ile Mert Müldür’e görev verirken, orta sahada İsmail Yüksek’in yerine Sofyan Amrabat, hücumda ise İrfan Can Kahveci’nin yerine Allan Saint-Maximin’i oynattı.





Son maçta Maximin’in yerine sol kanatta maça başlayan Oğuz Aydın, derbide sağ kanatta görev aldı. İleri uçta ise Youssef En-Nesyri’nin yerine Edin Dzeko ile sahaya çıktı.





Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki 11'i









Oğuz Aydın üst üste 3. kez 11’de





Ligde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, derbide de formayı bırakmadı. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerde üst üste 3. kez 11’de forma giydi. Aydın, Kayserispor ve Gaziantep FK karşısında gol sevinci yaşamıştı.











