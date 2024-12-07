Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'dan derbide 5 değişiklik

Mourinho'dan derbide 5 değişiklik

20:207/12/2024, السبت
IHA
Sonraki haber
Jose Mourinho
Jose Mourinho

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho son oynanan Gaziantep FK müsabakası 11’ine göre derbide sahaya 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11’ine göre 5 değişiklik yaptı.


Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel’in yerine Alexander Djiku ile Mert Müldür’e görev verirken, orta sahada İsmail Yüksek’in yerine Sofyan Amrabat, hücumda ise İrfan Can Kahveci’nin yerine Allan Saint-Maximin’i oynattı.


Son maçta Maximin’in yerine sol kanatta maça başlayan Oğuz Aydın, derbide sağ kanatta görev aldı. İleri uçta ise Youssef En-Nesyri’nin yerine Edin Dzeko ile sahaya çıktı.


Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki 11'i


Oğuz Aydın üst üste 3. kez 11’de

Ligde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, derbide de formayı bırakmadı. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerde üst üste 3. kez 11’de forma giydi. Aydın, Kayserispor ve Gaziantep FK karşısında gol sevinci yaşamıştı.




#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Beşiktaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 7 ARALIK: 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman onaylanacak?