Mourinho'dan derbide 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho son oynanan Gaziantep FK müsabakası 11’ine göre derbide sahaya 5 değişiklik ile sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11’ine göre 5 değişiklik yaptı.
Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel’in yerine Alexander Djiku ile Mert Müldür’e görev verirken, orta sahada İsmail Yüksek’in yerine Sofyan Amrabat, hücumda ise İrfan Can Kahveci’nin yerine Allan Saint-Maximin’i oynattı.
Son maçta Maximin’in yerine sol kanatta maça başlayan Oğuz Aydın, derbide sağ kanatta görev aldı. İleri uçta ise Youssef En-Nesyri’nin yerine Edin Dzeko ile sahaya çıktı.
Ligde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, derbide de formayı bırakmadı. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerde üst üste 3. kez 11’de forma giydi. Aydın, Kayserispor ve Gaziantep FK karşısında gol sevinci yaşamıştı.