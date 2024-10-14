Mourinho'nun gözde ikilisi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho geride kalan 13 resmi maçta stoper rotasyonunda 4 futbolcuya görev verdi.





Stoperde Çağlar Söyüncü, Mourinho'nun değişilmezi olurken, 12 maçta ilk 11'de görev yaptı. Sadece ligin ilk haftasında Adana Demirspor karşılaşmasında yedek soyundu ve sonradan oyuna dahil oldu. Ganalı stoper Djiku 8 maç, Brezilyalı stoper Becao 4 maçta 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın oynadığı tüm maçlarda 11'de sahaya çıkan Hollandalı sol bek Oosterwolde de bugüne kadar oynanan maçlarda 2 kez stoper olarak görev yaptı.





Teknik direktör Jose Mourinho'nun stoperler Becao, Çağlar ve Djiku'nun performansından memnun olduğu ve öncelikli olarak bu 3 futbolcuya görev vermeyi sürdüreceği öğrenildi.





Djiku & Becao





13 resmi maçın 7'sinde yer aldılar





Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun stoperdeki öncelikli tercihi ise Djiku-Çağlar ikilisi olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon şu ana kadar oynadığı 13 resmi maçın 7'sinda Djiku-Çağlar stoper ikilisi olarak forma giydi. Fenerbahçe'nin stoper tandeminde 4 kez Becao-Çağlar ikilisi, 1 kez Djiku-Oosterwolde, 1 kez de Çağlar-Oosterwolde ikilisi görev yaptı. Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Mourinho'nun ceza durumu ve ya sakatlık olmadığı sürece Djiku-Çağlar ikilisini bozmayı düşünmediği kaydedildi.





Çağlar Söyüncü maçlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.





Samet Akaydın mutsuz





Fenerbahçe'de stoper rotasyonunu oluşturan Çağlar Söyüncü, Djiku, Becao ve Samet Akaydın dörtlüsünden süre almayan tek isim Samet oldu. Milli stoper, geride kalan 13 resmi maçta da forma giyemedi. Yedek kaldığı için mutsuz olan Samet, rahatsızlığını teknik heyete iletirken, teknik direktör Jose Mourinho da uzun maratonda her oyuncuya şans geleceğini vurgulayarak, çalışmaya devam etmesi gerektiği cevabını verdi. Samet devre arasına kadar çalışmaya devam edecek, süre alamazsa ayrılmak için izin isteyecek.





Samet Akaydın'ın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.















