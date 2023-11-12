Trabzonspor eski başkan yardımcılarından, Trabzon siyaset ve iş dünyasının sevilen isimlerinden Muammer Saka vefat etti. İş seyahati nedeniyle Azerbeyca’a giden Saka, önceki akşam burada geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Salı günü Trabzon’da düzenlenecek olan cenaze töreninden sonra defin edilecek Saka için Trabzonspor Kulübü de bir açıklama yaptı.





Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Başkan Yardımcımız Muammer Saka'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Muammer Saka'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



