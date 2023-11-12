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Spor

Muammer Saka vefat etti

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkan yardımcılarından Muammer Saka, iş seyahati nedeniyle gittiği Azerbaycan'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Haber Merkezi
18:35 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 18:43 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Muammer Saka

Muammer Saka

Trabzonspor eski başkan yardımcılarından, Trabzon siyaset ve iş dünyasının sevilen isimlerinden Muammer Saka vefat etti. İş seyahati nedeniyle Azerbeyca’a giden Saka, önceki akşam burada geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Salı günü Trabzon’da düzenlenecek olan cenaze töreninden sonra defin edilecek Saka için Trabzonspor Kulübü de bir açıklama yaptı.


Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Başkan Yardımcımız Muammer Saka'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Muammer Saka'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


#Muammer Saka
#Trabzonspor
#Süper Lig
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