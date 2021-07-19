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Muhammed göz dolduruyor

Galatasaray için büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi’ndeki PSV Eindhoven maçı öncesi Mısırlı golcünün başarılı performansı teknik heyetin yüreğine su serpti. İstikrarsız olan Falcao’nun sakatlanması, Diagne’nin durumunun belirsizliği, sarı-kırmızılı teknik heyeti düşündürüyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed göz dolduruyor
Mustafa Muhammed

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Mustafa Muhammed, antrenmanlarda gösterdiği başarılı performansla göz dolduruyor. Yapılan çalışmalarda takımın en istekli oyuncusu olarak göze batan 23 yaşındaki Mısırlı oyuncu attığı gollerle de yeni sezon öncesi hazır olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’a transfer olan Mustafa Muhammed, kısa sürede takıma adapte olmuştu. Sezon başı kampında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta dizine aldığı darbeden dolayı sakatlanan ancak kısa sürede geri dönen 23 yaşındaki forvet, idmanlardaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Attığı şık gollerle alkış alan Mustafa Muhammed, PSV Eindhoven maçında da sarı-kırmızılı takımın kilit isimlerinden bir tanesi olacak.

TEKNİK HEYET MEMNUN

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacağı için sezonu erken açan Galatasaray yoğun bir hazırlık dönemi geçirirken, şu ana kadar takımın performansından memnun olan teknik heyet, hücum bölgesinde ise Mustafa Muhammed’e çok güveniyor.

İstikrarsız olan Falcao’nun sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmana çıkmaması, Diagne’nin ise durumunun belirsizliği, sarı-kırmızılıları forvette tek alternatif olarak Mustafa Muhammed’e götürüyordu. Mısırlı oyuncunun performansına bağlı bir süreç geçirecek olan sarı-kırmızılı takım, 23 yaşındaki forvetin, geçtiğimiz sezonki başarılı performansının sürmesini bekliyor.

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