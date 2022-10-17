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Muhammed Salah Steven Gerard'ı geride bıraktı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından birisini daha geride bıraktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Muhammed Salah, Gerardı geride bıraktı!
Muhammed Salah

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Mısırlı Muhammed Salah, kulübün efsane oyuncularından Steven Gerard'ı geride bıraktı.

Ligde bu sezon 3'üncü, toplamda ise 121'inci golüne ulaşan Salah, önemli istatiksel başarılara imza attı.

Ligdeki toplam gol sayısında Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerard'ı (120 gol) geçen Salah, Robbie Fowler'ın (128 gol) ardından takımının lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi.

  • Salah, ligdeki toplam gol sayısında Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku'yu da yakaladı.

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