Muhammed Salah Steven Gerard'ı geride bıraktı

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Meclis’e Amasra bilgilendirmesi

Bartın Amasra'da yaşanan ve 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası TBMM gündemine geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden faciası ile ilgili hükümet adına Genel Kurul'a bilgi verecek.