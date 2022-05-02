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Mühendislik harikası

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da bu başarının temelleri geçen sezondan itibaren atıldı. Cornelius, Hamsik, Peres, Dorukhan ve Siopis gibi önemli isimlerin transferi erken bitirildi. Sağlıklı geçen kamp dönemi, günü gününe yapılan ödemeler ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın “Sabırlı oyun” söyleminin karşılık bulması bordo-mavililere beklenen mutluluğu getirdi.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Mühendislik harikası
Trabzonspor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordomavililer, sezonun bitimine 3 hafta kala topladığı 77 puanla mutlu sona ulaştı. Fırtına’nın şampiyonluğunun temelleri ise geçen sezondan itibaren atılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasına girilirken Trabzonspor’un şampiyonluk iddiası devam ediyordu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, “Biz şimdiden gelecek sezonu planlıyoruz. Bunun için çabalıyoruz” açıklaması takımın üzerindeki baskıyı alarak şampiyonluk kadrosunun iskeletini kurmaya başladı.

Bordo-mavililer Cornelius dışında Hamsik, Peres, Dorukhan ve Siopis gibi önemli isimlere erkenden imza attırarak kadrosunu güçlendirdi. Erken davranılması futbolcuların uyum süreçlerini hızlandırdı. Sezon başında Hamsik, Denswil, Dorukhan, Cornelius ve Siopis gibi o dönem takımın ihtiyaçlarını anında karşılayabilecek isimlerle anlaşıldı. Sadece Koita ve İsmail’den beklenen verim alınamazken; diğer transferlerin tamamı şampiyonluk mücadelesine önemli katkılar sağladı.

Her şey bir plana bağlı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok takım yurt dışı kamp programları yaparken, Trabzonspor ise TFF Riva Tesisleri’nde kampa girdi ve hazırlık maçı programlarını açıkladı. Erkenden başlayan kampın verimi de üst düzeyde oldu. Takımın kaynaşması ve oyun planları burada sağlandı. Sezona iddialı bir giriş yapan Trabzonspor ilk haftalarda istediği gibi performans sergileyemese de teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Sabırlı oyun” anlayışı ve söylemleri kısa sürede karşılık buldu. Taraftar hemen her maçta tribünleri doldurarak takım ve teknik ekibe olan güveni vurguladı. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından ödeme planına uyan Trabzonspor’da yönetim de büyük uyum içerisinde çalıştı.

  • Sezonun ilk yarısı sürerken yapılan kongrede de yönetime güven aşılandı. Futbolcuların maaş ve prim ödemeleri hiç aksatılmadı, hatta erken ödendi. Devre arasına açık ara önde girmesine rağmen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Visca” talebi yerine getirildi. Önemli bir maliyetle kadroya alınan Boşnak oyuncu katkısıyla harcanan çabanın karşılığını verdi. Gelecek sezon için de gençler alınarak kadro derinliği sağlandı.

Şampiyon Trabzonspor'un unutulmaz 10 anı
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Şampiyon Trabzonspor'un unutulmaz 10 anı
Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Hüzün ve sevincin bir arada yaşandığı tarihi şampiyonluk unutulmaz anlara sahne oldu. Zaman zaman gözyaşı zaman zaman da büyük coşkunun yaşandığı bu hikayedeki en unutulmaz kareleri sizler için derledik.

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