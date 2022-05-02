Mühendislik harikası

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordomavililer, sezonun bitimine 3 hafta kala topladığı 77 puanla mutlu sona ulaştı. Fırtına’nın şampiyonluğunun temelleri ise geçen sezondan itibaren atılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasına girilirken Trabzonspor’un şampiyonluk iddiası devam ediyordu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, “Biz şimdiden gelecek sezonu planlıyoruz. Bunun için çabalıyoruz” açıklaması takımın üzerindeki baskıyı alarak şampiyonluk kadrosunun iskeletini kurmaya başladı.

Bordo-mavililer Cornelius dışında Hamsik, Peres, Dorukhan ve Siopis gibi önemli isimlere erkenden imza attırarak kadrosunu güçlendirdi. Erken davranılması futbolcuların uyum süreçlerini hızlandırdı. Sezon başında Hamsik, Denswil, Dorukhan, Cornelius ve Siopis gibi o dönem takımın ihtiyaçlarını anında karşılayabilecek isimlerle anlaşıldı. Sadece Koita ve İsmail’den beklenen verim alınamazken; diğer transferlerin tamamı şampiyonluk mücadelesine önemli katkılar sağladı.

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Her şey bir plana bağlı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok takım yurt dışı kamp programları yaparken, Trabzonspor ise TFF Riva Tesisleri’nde kampa girdi ve hazırlık maçı programlarını açıkladı. Erkenden başlayan kampın verimi de üst düzeyde oldu. Takımın kaynaşması ve oyun planları burada sağlandı. Sezona iddialı bir giriş yapan Trabzonspor ilk haftalarda istediği gibi performans sergileyemese de teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Sabırlı oyun” anlayışı ve söylemleri kısa sürede karşılık buldu. Taraftar hemen her maçta tribünleri doldurarak takım ve teknik ekibe olan güveni vurguladı. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından ödeme planına uyan Trabzonspor’da yönetim de büyük uyum içerisinde çalıştı.

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Sezonun ilk yarısı sürerken yapılan kongrede de yönetime güven aşılandı. Futbolcuların maaş ve prim ödemeleri hiç aksatılmadı, hatta erken ödendi. Devre arasına açık ara önde girmesine rağmen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Visca” talebi yerine getirildi. Önemli bir maliyetle kadroya alınan Boşnak oyuncu katkısıyla harcanan çabanın karşılığını verdi. Gelecek sezon için de gençler alınarak kadro derinliği sağlandı.