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Spor

Muhteşem ikili Fırtına'yı sırtladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da 2 gol atan Trezeguet ile 1 gol kaydeden Bakasetas, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncuları oldu.

10:37 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:58 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trezeguet & Bakasetas
Trezeguet & Bakasetas

Bordo-mavili takımda geçen sezon Trezeguet, ligde 11 golle en çok gol atan isim olurken, Mısırlı oyuncuyu Bakasetas da 8 golle takip etti. Bu sezon ise Yunan futbolcu 4 gol ile Onuachu'nun ardından ikinci sırada yer alırken, Trezeguet ise 3 golle takımına destek verdi. Trezeguet, iki sezonda ligde 14, Bakasetas 12 golle en çok skor üreten oyuncular olarak katkı sağladı.



Gol atıkları maçta 10 puan

Bakasetas, Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildiği maçın ardından kendi evinde Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendiği maçta 11'er gol kaydetti. Trezeguet ise ligin son 2 haftasında Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalınan karşılaşmada 1, Gaziantep FK maçında 2 gol attı. Karadeniz ekibi, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan elde etti. Trezeguet ve Bakasetas, Trabzonspor forması altında toplamda ise 49 gol attı.





#Trabzonspor
#Trezeguet
#Bakasetas
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