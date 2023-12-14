Muhteşem ikili Fırtına'yı sırtladı

Bordo-mavili takımda geçen sezon Trezeguet, ligde 11 golle en çok gol atan isim olurken, Mısırlı oyuncuyu Bakasetas da 8 golle takip etti. Bu sezon ise Yunan futbolcu 4 gol ile Onuachu'nun ardından ikinci sırada yer alırken, Trezeguet ise 3 golle takımına destek verdi. Trezeguet, iki sezonda ligde 14, Bakasetas 12 golle en çok skor üreten oyuncular olarak katkı sağladı.