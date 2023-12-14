Muhteşem ikili Fırtına'yı sırtladı

Bordo-mavili takımda geçen sezon Trezeguet, ligde 11 golle en çok gol atan isim olurken, Mısırlı oyuncuyu Bakasetas da 8 golle takip etti. Bu sezon ise Yunan futbolcu 4 gol ile Onuachu'nun ardından ikinci sırada yer alırken, Trezeguet ise 3 golle takımına destek verdi. Trezeguet, iki sezonda ligde 14, Bakasetas 12 golle en çok skor üreten oyuncular olarak katkı sağladı.
Bakasetas, Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildiği maçın ardından kendi evinde Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendiği maçta 11'er gol kaydetti. Trezeguet ise ligin son 2 haftasında Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalınan karşılaşmada 1, Gaziantep FK maçında 2 gol attı. Karadeniz ekibi, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan elde etti. Trezeguet ve Bakasetas, Trabzonspor forması altında toplamda ise 49 gol attı.