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Spor

Muslera'dan şaşırtan hareket

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'nın Sivasspor galibiyeti sonrası kutlamalara katılmadan direkt soyunma odasına gitmesi kafaları karıştırdı.

10:26 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Muslera kutlamalara katılmadı.

Muslera kutlamalara katılmadı.

Galatasaray'ın evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Fernando Muslera'nın tavrı dikkati çekti.


Maçın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarının taraftarlarla yaşadığı kutlamaya katılmayan Uruguaylı eldiven, direkt soyunma odasının yolunu tuttu.


Muslera, maç içinde verdiği riskli bir pastan dolayı bazı taraftarlar tarafından protesto edildi. 36 yaşındaki file bekçisinin bu duruma sinirlenmiş olabileceği bildirildi.


"Önümüzdeki sene de bizimle olmasını istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fernando Muslera'yla ilgili soruya, "Çok güven veren bir oyuncu. Önümüzdeki sene bizimle beraber olmasını istiyoruz" cevabını verdi.





#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Sivasspor
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