Muslera'dan şaşırtan hareket

Muslera kutlamalara katılmadı.
Galatasaray'ın evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Fernando Muslera'nın tavrı dikkati çekti.
Maçın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarının taraftarlarla yaşadığı kutlamaya katılmayan Uruguaylı eldiven, direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
Muslera, maç içinde verdiği riskli bir pastan dolayı bazı taraftarlar tarafından protesto edildi. 36 yaşındaki file bekçisinin bu duruma sinirlenmiş olabileceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fernando Muslera'yla ilgili soruya, "Çok güven veren bir oyuncu. Önümüzdeki sene bizimle beraber olmasını istiyoruz" cevabını verdi.