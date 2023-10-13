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Spor

Muslera'ya iki seçenek

Galatasaray, Uruguaylı kaleciye 2.5 milyon euroluk ücretinde indirim yapması halinde bir yıllık kontrat ya da jübile ve teknik heyette görev teklif edecek.

09:46 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fernando Muslera Galatasaray formasıyla 15 kupa kazandı.

Fernando Muslera Galatasaray formasıyla 15 kupa kazandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonunda bitecek. Yıllardır sarı-kırmızılı takımda forma giyen ve birçok başarı elde eden tecrübeli kaptan için iki seçenek belirlendi. Bu formüller arasında 37 yaşındaki oyuncuya bir yıllık yeni kontrat teklif edilmesi de bulunuyor.


2.5 milyon euroluk ücretinde büyük bir indirim yapması halinde Muslera ile bir yıl daha yola devam edilebilir. Bunun dışında tecrübeli oyuncuya jübile teklifi yapılacak. Muslera'ya bu sezon sonunda özel bir organizasyonla futbolu bırakması ve Galatasaray teknik heyetinde göreve başlaması teklif edilecek.



Oliveira ve Bakambu gözden düştü

Geçen sezonki şampiyonlukta pay sahiplerinden Sergio Oliveira, Ndombele ve Kerem Demirbay'ın transferi sonrası mevkisinde 3'üncü tercih konumuna geriledi. Yönetim, devre arasında Oliveira'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.


Cedric Bakambu ile de yolların ayrılması gündemde.







#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Süper Lig
1 saat önce
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