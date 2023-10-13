Muslera'ya iki seçenek

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonunda bitecek. Yıllardır sarı-kırmızılı takımda forma giyen ve birçok başarı elde eden tecrübeli kaptan için iki seçenek belirlendi. Bu formüller arasında 37 yaşındaki oyuncuya bir yıllık yeni kontrat teklif edilmesi de bulunuyor.

2.5 milyon euroluk ücretinde büyük bir indirim yapması halinde Muslera ile bir yıl daha yola devam edilebilir. Bunun dışında tecrübeli oyuncuya jübile teklifi yapılacak. Muslera'ya bu sezon sonunda özel bir organizasyonla futbolu bırakması ve Galatasaray teknik heyetinde göreve başlaması teklif edilecek.