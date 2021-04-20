Mustafa Cengiz'e hak mahrumiyeti cezası

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Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrıda bulundu. Yeni anayasa konusunda ayak dirememelerini ve ön yargıdan arınmalarını isteyen Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun" dedi.