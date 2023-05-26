Mustafa Muhammed dönüyor

Mustafa Muhammed Nantes formasıyla 11 gol attı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Mustafa Muhammed, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.
Nantes, bir başka forvet oyuncusunun opsiyonunu kullanırken, Mısırlı futbolcu için hamle yapmadı.
Mustafa Muhammed, LGBT sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almamıştı.
Bu sezon Fransız ekibiyle 50 maça çıkan Mustafa Muhammed, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un 25 yaşındaki forveti yaz kampında denemesi bekleniyor.