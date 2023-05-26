Mustafa Muhammed dönüyor

Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed, kulübünde sorunlar yaşıyor. LGBT temalı formayı giymek istemediği için Toulouse maçı kadrosunda yer almayan Mısırlı golcüye ceza verildi. Nantes, bu ceza ile yetinmeyip oyuncunun maaş kesintisini LGBT derneğine yatırdı. Mostafa Mohamed, yaşananların ardından Galatasaray'dan yardım talebinde bulundu ve geri dönmek istediğini bildirdi.