|
Spor

Mustafa Muhammed dönüyor

Kiralık olarak formasını giydiği Nantes Kulübü'nün LGBT baskısına boyun eğmeyen Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, sezon sonu Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.

10:25 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Muhammed Nantes formasıyla 11 gol attı.

Mustafa Muhammed Nantes formasıyla 11 gol attı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Mustafa Muhammed, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.


Nantes, bir başka forvet oyuncusunun opsiyonunu kullanırken, Mısırlı futbolcu için hamle yapmadı.


Mustafa Muhammed, LGBT sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almamıştı.


Bu sezon Fransız ekibiyle 50 maça çıkan Mustafa Muhammed, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.


Teknik direktör Okan Buruk'un 25 yaşındaki forveti yaz kampında denemesi bekleniyor.




#Galatasaray
#Nantes
#Mustafa Muhammed
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Konya Çeltik Seçim Sonuçları Oy Oranı