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Mustafa Muhammed'in gözü Fransa'da

Galatasaray’ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed’in takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Başakşehir maçında oyundan alınınca tepki gösteren oyuncunun, Fransa’dan çok sayıda talibi olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Muhammedin gözü Fransada
Transfermarkt verilerine göre Mustafa Muhammet'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Galatasaray’ın geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed’in takımdan ayrılması gündemde. Sezon başında Fransız kulüplerinin radarında olan oyuncuya, yine talipler çıktı.

Oyuncunun huzursuz hali maçlardaki tavırlarına da yansırken, bu durumun sarı kırmızılı takımı kötü etkilediği öğrenildi. Başakşehir maçında oyundan alınan Mısırlı oyuncu, buna tepki göstermişti. 24 yaşında futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

  • Fransızlar peşinde
  • Başta Bordeaux olmak üzere Lyon, Toulouse ve Montpellier’in, Mısırlı oyuncuyu takip ettiği belirtildi. Yönetimin en az 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Muhammed, performansı ile geçen sezonu aratıyor. Şubat 2021’de sarı kırmızılı formayı giymeye başlayan Mısırlı oyuncu, ligde 16 maçta 8 kez fileleri havalandırmıştı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 25 maçta sadece 6 gol atma başarısı gösterdi.

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