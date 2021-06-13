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Müthiş maçta kazanan Hollanda oldu

EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Hollanda, kendi evinde oynadığı maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Portakallar son dakikalarda attığı golle kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müthiş maçta kazanan Hollanda oldu
5 golün atıldığı maçta son sözü Dumfries söyledi.

EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Hollanda, kendi ülkesinde oynadığı maçta rakibi Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.

Maça baskılı başlayan Hollanda, ilk yarıda birçok fırsattan faydalanamadı ve devre iki takım 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda gol düellosu

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan turuncular, 52 ve 59. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Ukrayna takımı bu gollere 15 dakika sonra Yarmolenko ve Yaremchuk'un golleriyle yanıt vererek maçta durumu 2-2'ye getirmeyi başardı.

Ukrayna'nın geri dönüşünden kısa bir sonra Hollanda gollerin şokunu üstünden çabuk attı ve 85. dakikada Dumfries'in golüyle mücadeleyi 3-2 kazandı.

  • Hollanda, C Grubu'ndaki ikinci maçında 17 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Avusturya ile karşılaşacak. Aynı gün oynanacak Ukrayna-Kuzey Makedonya maçının başlama saati ise 16.00 olacak.

Hollanda-Ukrayna maçının golleri;

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