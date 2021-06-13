Müthiş maçta kazanan Hollanda oldu

EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Hollanda, kendi ülkesinde oynadığı maçta rakibi Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.
Maça baskılı başlayan Hollanda, ilk yarıda birçok fırsattan faydalanamadı ve devre iki takım 0-0 eşitlikle girdi.
İkinci yarıda gol düellosu
Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan turuncular, 52 ve 59. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.
Ukrayna takımı bu gollere 15 dakika sonra Yarmolenko ve Yaremchuk'un golleriyle yanıt vererek maçta durumu 2-2'ye getirmeyi başardı.
Ukrayna'nın geri dönüşünden kısa bir sonra Hollanda gollerin şokunu üstünden çabuk attı ve 85. dakikada Dumfries'in golüyle mücadeleyi 3-2 kazandı.
- Hollanda, C Grubu'ndaki ikinci maçında 17 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Avusturya ile karşılaşacak. Aynı gün oynanacak Ukrayna-Kuzey Makedonya maçının başlama saati ise 16.00 olacak.
Hollanda-Ukrayna maçının golleri;
⚽GOL! Bushchan topu istediği gibi uzaklaştıramıyor, Wijnaldum düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor...#EURO #UKR #NED pic.twitter.com/uLanIzqvpN
⚽GOL! Bushchan topu istediği gibi uzaklaştıramıyor, Wijnaldum düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor...#EURO #UKR #NED pic.twitter.com/uLanIzqvpN— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2021
⚽GOL! Weghorst attı, Hollanda farkı ikiye çıkardı...#EURO #UKR #NED pic.twitter.com/VL7Z1zLspg
⚽GOL! Weghorst attı, Hollanda farkı ikiye çıkardı...#EURO #UKR #NED pic.twitter.com/VL7Z1zLspg— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2021
⚽GOL! YAR-MO-LEN-KO mükemmel gol!🚀#EURO2020 #UKR #NED pic.twitter.com/nETTeeKjgJ
⚽GOL! YAR-MO-LEN-KO mükemmel gol!🚀#EURO2020 #UKR #NED pic.twitter.com/nETTeeKjgJ— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2021
⚽GOL! Yaremchuk attı, Ukrayna geri döndü!#EURO2020 #UKR #NED pic.twitter.com/DlViXpwtS8
⚽GOL! Yaremchuk attı, Ukrayna geri döndü!#EURO2020 #UKR #NED pic.twitter.com/DlViXpwtS8— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2021
⚽GOL! Müthiş maçta gol yağmuru devam ediyor! Hollanda yeniden önde...#EURO2020 #UKR #NED pic.twitter.com/HoJOuN9eCB
⚽GOL! Müthiş maçta gol yağmuru devam ediyor! Hollanda yeniden önde...#EURO2020 #UKR #NED pic.twitter.com/HoJOuN9eCB— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2021