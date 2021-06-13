Müthiş maçta kazanan Hollanda oldu EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Hollanda, kendi evinde oynadığı maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Portakallar son dakikalarda attığı golle kazandı.

Haber Merkezi 13 Haziran 2021, 21:02 Son Güncelleme: 14 Haziran 2021, 00:10 Yeni Şafak