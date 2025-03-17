Namağlup lig yürüyüşü

Süper Lig’i iki sezondur kazanan Galatasaray, üst üste 3. toplamda 25. şampiyonluğu için adım adım ilerliyor. Bu sezon ligde bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, hedefine namağlup yürüyor. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk ile bambaşka bir çehreye bürünen sarı-kırmızılı takım, ligde büyük bir dominasyon sağladı. Galatasaray’ın başındaki ilk sezonunda 36 maçta 88 puan toplayarak 2.44 puan ortalamasıyla takımını şampiyon yapan Buruk, geçtiğimiz sezon tarih yazdı. 2023-2024 sezonunda birçok rekor kıran deneyimli çalıştırıcı ve ekibi, 38 maçta topladığı 102 puanla şampiyonluğa uzandı.

KRİTİK İKİ MAÇ

Bu sezon da bileği bükülmeyen teknik direktör Okan Buruk, 2.63 puan ortalamasıyla üst üste 3. şampiyonluğuna adım adım yaklaşıyor. Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarından ikisine üst üste çıkacak. Önce Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, sonra lig 3.’sü Samsunspor’a konuk olacak. Dış saha maçlarında daha iyi performans sergileyen Galatasaray, bu iki maçtan çıkaracağı 6 puanla şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamayı hedefliyor.

Barış Alper parlıyor

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor. Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 10 gol atan milli futbolcu, 3 de asist yaptı. Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında birer asiste imza atan Barış Alper, kritik dönemlerde katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 9 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezonki 43 maçın 40’ında forma giyen Barış Alper; Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda birer maç kaçırdı. Malmö maçında sakatlığı, Adana Demirspor maçında ise kart cezası sebebiyle oynamayan Barış Alper, kupadaki Boluspor maçında ise dinlendirildi.

İsmail Jakobs aranıyor

Bu sezon sakatlığı sebebiyle 21 maç kaçıran İsmail Jakobs, Galatasaray ile son karşılaşmasına Ocak ayında çıktı. Neredeyse iki aydır forma giymeyen Senegalli oyuncu, aynı sezon içerisinde üçüncü sakatlığını yaşıyor. Teknik heyetin bir an önce iyileşmesini beklediği Jakobs geçtiğimiz gün ise eski takımı olan Köln’ü ziyaret etti. Alman ekibinin, Darmstadt ile oynadığı maçı canlı izleyen İsmail için, “Seni görmek güzel, Iso! Galatasaray'ın bir sonraki maçına 2 hafta var ve o da bu zamanı en iyi şekilde değerlendiriyor” paylaşımı yapıldı.











