Inter, İtalya Süper Kupa finalinde Al Awal Park’ta Napoli'yi 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Inter, İtalya Süper Kupa finalinde Al Awal Park’ta Napoli ile karşılaştı. Maç Inter’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü 90+1’de L. Martinez’den geldi. Inter bu sonuçla Süper Kupa’yı 8. kez müzesine götürdü. Napoli - Inter maç özeti haberimizde.
NAPOLİ - INTER MAÇ ÖZETİ
NAPOLİ - INTER MAÇ ÖZETİ
NAPOLİ - INTER MAÇ SONUCU
NAPOLİ - INTER MAÇ SONUCU
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1 saat önce