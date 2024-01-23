İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter Suudi Arabistan Al-Awwal Park’ta Lazio ile karşılaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da gol kaydettiği maçta Inter rakibini 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Goller dakika 17’ Marcus Thuram, 50’ Hakan Çalhanoğlu (pen.), 87’ Davide Frattesi’den geldi. Inter - Lazio maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.