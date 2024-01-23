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Spor

Inter tek golle kazandı, Süper Kupa’yı 8. kez müzesine götürdü

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ve Inter Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Al Awal Park’ta karşı karşıya geldi. Inter maçı 90+1’de Martinez’in attığı golle 1-0 kazandı. Milli futbolcu maçta 90 dakika forma giydi. Inter bu sonuçla Süper Kupa’yı 8. kez kaldırmayı başardı. Napoli - Inter maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:28 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:29 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Inter, İtalya Süper Kupa finalinde Al Awal Park’ta Napoli'yi 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Inter, İtalya Süper Kupa finalinde Al Awal Park’ta Napoli'yi 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Inter, İtalya Süper Kupa finalinde Al Awal Park’ta Napoli ile karşılaştı. Maç Inter’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü 90+1’de L. Martinez’den geldi. Inter bu sonuçla Süper Kupa’yı 8. kez müzesine götürdü. Napoli - Inter maç özeti haberimizde.

NAPOLİ - INTER MAÇ ÖZETİ

Napoli - Inter maç özetini izlemek için

NAPOLİ - INTER MAÇ SONUCU



#Napoli
#Inter
#İtalya Süper Kupası
1 saat önce
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