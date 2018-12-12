Napoli son maçta yıkıldı

Devler Ligi C Grubu'nda dün akşam oynanan maçlar sonunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Son haftaya lider giren Napoli gruptan çıkamadı.

Kızılyıldız deplasmanından 4-1 galip ayrılan Paris Saint-Germain (PSG), heyecanın son haftaya kadar sürdüğü C grubunu lider bitirdi. PSG'nin golleri, Cavani, Neymar, Marquinhos ve Mbappe'den geldi.

Geçen sezonun finalisti Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Napoli karşılaşmasını, Salah'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Böylece PSG ve Liverpool, son 16 turuna yükseldi. C grubunda son haftaya lider ve namağlup giren Napoli ise gruptan çıkamadı.