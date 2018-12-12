UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son haftaya namağlup ve lider giren Napoli Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Napoli son maçta yıkıldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçına namağlup ve lider bir şekilde çıkan Napoli, Liverpool'a 1-0 mağlup olarak grubunu 3. sırada tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Napoli'de oyuncular maç sonu büyük yıkım yaşadı.

Napoli'de oyuncular maç sonu büyük yıkım yaşadı.

Devler Ligi C Grubu'nda dün akşam oynanan maçlar sonunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Son haftaya lider giren Napoli gruptan çıkamadı.

Kızılyıldız deplasmanından 4-1 galip ayrılan Paris Saint-Germain (PSG), heyecanın son haftaya kadar sürdüğü C grubunu lider bitirdi. PSG'nin golleri, Cavani, Neymar, Marquinhos ve Mbappe'den geldi.

Geçen sezonun finalisti Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Napoli karşılaşmasını, Salah'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

  • Böylece PSG ve Liverpool, son 16 turuna yükseldi. C grubunda son haftaya lider ve namağlup giren Napoli ise gruptan çıkamadı.

Ronaldo Messi'yi İtalya'ya çağırdı
Ronaldo Messi'yi İtalya'ya çağırdı

Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda yeni takımında oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.İtalya'daki 3 büyük gazetenin ortaklaşa gerçekleştirdiği röportaja katılan Portekizli yıldız, futbolseverlerin en büyük rakibi olarak gördüğü Lionel Messi ile ilgili ayrı bir parantez açarak şunları ifade etti:İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da ve Portekiz'de oynadım. Bana göre hayat bir meydan okumadır. Messi'nin de benim gibi bir meydan okuma yapmasını ve İtalya'ya gelmesini isterim. Ancak Barcelona'da mutlu olduğunu biliyorum ve kararına saygı duyuyorum. Ona bir oyuncu ve insan olarak saygı duyuyorum. Büyük bir futbolcu ve sempatik birisi.

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