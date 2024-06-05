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Spor

Napoli'de Antonio Conte dönemi

Serie A ekiplerinden Napoli teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirdiğini duyurdu. İtalyan teknik adam ile Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.

13:02 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:05 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör Antonio Conte
Teknik direktör Antonio Conte

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirdiğini açıkladı.


Napoli'den yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam ile 30 Haziran 2027 yılına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.


İmza törenin ardından konuşan Conte, "Napoli küresel öneme sahip bir yerdir. Azzurri bankında oturduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Kesinlikle bir şeyin sözünü verebilirim: Takımın ve kulübün büyümesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taahhüdüm, personelimle birlikte tam olacak" ifadelerini kullandı.


54 yaşındaki teknik adam son olarak 2022-23 yıllarında Tottenham'ı çalıştırmıştı.





#Napoli
#Antonio Conte
#Serie A
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