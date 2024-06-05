Napoli'de Antonio Conte dönemi

Napoli'den yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam ile 30 Haziran 2027 yılına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İmza törenin ardından konuşan Conte, "Napoli küresel öneme sahip bir yerdir. Azzurri bankında oturduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Kesinlikle bir şeyin sözünü verebilirim: Takımın ve kulübün büyümesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taahhüdüm, personelimle birlikte tam olacak" ifadelerini kullandı.