Napoli'nin gözü Ferdi'de

İtalya Serie A ekibi Napoli, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'nin ardından Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Szymanski'nin performansını yakından takip ediyor, İtalyan ekibi, Ferdi transferinde oldukça ısrarcı ve sezon sonunda genç oyuncu için için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.





Milli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor ve Fenerbahçe, sezon sonunda Ferdi'nin olası satışından önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Ferdi de sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor.





Napoli scoutları. Ferdi ve Szymanski'yi Kasımpaşa maçında izledi. Napoli yetkilileri Ferdi'yi, Hırvatistan Milli Takımı ile oynanacak maçta da takip edilecek. Szymanski'nin de Napoli'nin yanı sıra Fiorentina'nın da takibinde olduğu öğrenildi. Polonyalı orta saha oyncusunun sözleşmesinde belli bir serbest kalma bedelinin olduğu, bahsedilen yüksek bonservis bedellerinin söz konusu olmadığı gelen haberler arasında.





Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise. "Ferdi, Fenerbahçe'de şampiyon olduktan sonra Avrupa'ya transfer olacak" açıklamasını yaptı.























