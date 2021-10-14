Nasri'nin son halini görenler şoke oldu

Marsilya forması giyen efsane futbolcular, UNICEF ile gösteri maçına çıktı.
Didier Drogba, Samir Nasri ve Robert Pires gibi yıldızların boy gösterdiği mücadele, Marsilya'nın 7-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Drogba'dan hat-trick
Futbolculuğu döneminde Galatasaray forması da giymiş olan Drogba, maçta 3 gol birden atarak eski günlerini hatırlattı.
Nasri'nin görüntüsü şaşırttı
Maçta en çok dikkati çeken isim ise Samir Nasri oldu. Aşırı kilo aldığı görülen 34 yaşındaki yıldızın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Sevilla gibi dev kulüplerde oynayan Nasri, bir dönem ülkemizde Antalyaspor forması giymişti.