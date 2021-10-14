Nasri'nin son halini görenler şoke oldu

Marsilya forması giyen efsane futbolcular, UNICEF ile gösteri maçına çıktı.

Didier Drogba, Samir Nasri ve Robert Pires gibi yıldızların boy gösterdiği mücadele, Marsilya'nın 7-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Drogba'dan hat-trick

Futbolculuğu döneminde Galatasaray forması da giymiş olan Drogba, maçta 3 gol birden atarak eski günlerini hatırlattı.

Drogba attığı gollerden sona klasikleşen sevincini yaptı.

Nasri'nin görüntüsü şaşırttı

Maçta en çok dikkati çeken isim ise Samir Nasri oldu. Aşırı kilo aldığı görülen 34 yaşındaki yıldızın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Sevilla gibi dev kulüplerde oynayan Nasri, bir dönem ülkemizde Antalyaspor forması giymişti.

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Nasri'nin kilolu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

View this post on Instagram @spor'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

SPOR Süper Lig'in eski yıldızını görenler tanıyamadı: Aldığı kilolarla gündem oldu



