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Nasri'nin son halini görenler şoke oldu

Geçen sezon futbolu bırakan Samir Nasri, yardım maçında sahalarda geri döndü. Yıldız ismin aldığı kilolar ise şaşkınlığa neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nasrinin son halini görenler şoke oldu
Nasri'nin son hali

Marsilya forması giyen efsane futbolcular, UNICEF ile gösteri maçına çıktı.

Didier Drogba, Samir Nasri ve Robert Pires gibi yıldızların boy gösterdiği mücadele, Marsilya'nın 7-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Drogba'dan hat-trick

Futbolculuğu döneminde Galatasaray forması da giymiş olan Drogba, maçta 3 gol birden atarak eski günlerini hatırlattı.

Drogba attığı gollerden sona klasikleşen sevincini yaptı.
Drogba attığı gollerden sona klasikleşen sevincini yaptı.

Nasri'nin görüntüsü şaşırttı

Maçta en çok dikkati çeken isim ise Samir Nasri oldu. Aşırı kilo aldığı görülen 34 yaşındaki yıldızın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Sevilla gibi dev kulüplerde oynayan Nasri, bir dönem ülkemizde Antalyaspor forması giymişti.

Nasri'nin kilolu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Nasri'nin kilolu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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@spor'in paylaştığı bir gönderi

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