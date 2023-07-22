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Spor

Nazım Sangare ve Serdar Dursun ayrılmak istemiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kadrodan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda düşünülmeyen isimlerden, Nazım Sangare ve Serdar Dursun kadrodan ayrılmak istemiyor

Haber Merkezi
09:42 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nazım Sangare ve Serdar Dursun

Nazım Sangare ve Serdar Dursun

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda kadroya katılacak oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolların kısa bir süre içerisinde ayrılması bekleniyor.


Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nazım Sangare ve Serdar Dursun ise ayrılmak istemiyor. Nazım ve Serdar'a Süper Lig'den teklifler var, ancak her iki futbolcu da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.


Sarı-lacivertli yöneticiler her iki oyuncu ve temsilcileriyle görüşme yaptı. İki isimle de karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshi gündeme gelebilir. Yönetim, her iki oyuncuya teklif gelmesi durumunda her türlü kolaylığın gösterileceğini söyledi.



#Fenerbahçe
#Nazım Sangare
#Serdar Dursun
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