Nazım Sangare ve Serdar Dursun ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nazım Sangare ve Serdar Dursun ise ayrılmak istemiyor. Nazım ve Serdar'a Süper Lig'den teklifler var, ancak her iki futbolcu da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.

Sarı-lacivertli yöneticiler her iki oyuncu ve temsilcileriyle görüşme yaptı. İki isimle de karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshi gündeme gelebilir. Yönetim, her iki oyuncuya teklif gelmesi durumunda her türlü kolaylığın gösterileceğini söyledi.