|
Spor

Fenerbahçe'de Miguel Crespo satış listesinde

Fenerbahçe'nin, yıllık 500 bin Euro'luk ücretini 1 milyon Euro'ya çıkardığı Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, 2 milyon Euro talep etti. Orta yol bulunamayınca 1 yıllık sözleşmesi kalan Crespo, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Haber Merkezi
09:34 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Crespo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Crespo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Fenerbahçe'de Portekizli orta saha Miguel Crespo satış listesine konuldu. Sarı-lacivertli takımda en az ücret alan oyuncular arasında yer alan Crespo yıllık ücretinin iyileştirilmesini istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise Crespo ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde 500 bin Euro'luk yıllık ücretinde iyileştirmeye giderek, 1 milyon Euro yıllık ücret önerdi.


Anlaşma sağlanamadı

Ancak Portekizli orta saha oyuncusu 2 milyon Euro talep etti. Yönetimle sözleşme yenileme görüşmelerinde orta yol bulunamayınca anlaşma sağlanamadı. Crespo da menajeri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Crespo'nun temsilcisi Portekizli orta saha oyuncusunu isteyen kulüplerle görüşmelerde bulunuyor.


Fenerbahçe, yeni sözleşme imzalamadığı takdirde 1 yıl sözleşmesi kalan Crespo'yu gelecek sezon bedelsiz göndermek yerine bonservis geliriyle elden çıkarmak istiyor. Crespo, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 37 resi maça çıkarken 3 gol attı. Arkadaşlarına da 4 asist yaptı.




#Fenerbahçe
#Crespo
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uykuluk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?