Fenerbahçe'de Miguel Crespo satış listesinde

Fenerbahçe'de Portekizli orta saha Miguel Crespo satış listesine konuldu. Sarı-lacivertli takımda en az ücret alan oyuncular arasında yer alan Crespo yıllık ücretinin iyileştirilmesini istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise Crespo ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde 500 bin Euro'luk yıllık ücretinde iyileştirmeye giderek, 1 milyon Euro yıllık ücret önerdi.





Anlaşma sağlanamadı

Ancak Portekizli orta saha oyuncusu 2 milyon Euro talep etti. Yönetimle sözleşme yenileme görüşmelerinde orta yol bulunamayınca anlaşma sağlanamadı. Crespo da menajeri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Crespo'nun temsilcisi Portekizli orta saha oyuncusunu isteyen kulüplerle görüşmelerde bulunuyor.





Fenerbahçe, yeni sözleşme imzalamadığı takdirde 1 yıl sözleşmesi kalan Crespo'yu gelecek sezon bedelsiz göndermek yerine bonservis geliriyle elden çıkarmak istiyor. Crespo, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 37 resi maça çıkarken 3 gol attı. Arkadaşlarına da 4 asist yaptı.









Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samandıra Can Bartu Tesislerimiz'de Gençlerbirliği ile oynadığımız hazırlık maçı 5-0'lık galibiyetimizle sonuçlandı.



⚽⚽ Dzeko

⚽ Pedro

⚽ Szymanski

⚽ Batshuayi pic.twitter.com/IbwDIv2lfs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 20, 2023



