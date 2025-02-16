NBA All-Star'da smaç yarışmasını Mac McClung kazandı! Tarihe geçti

Castle ile birlikte finale kalan McClung, tüm smaçlarından 50 tam puan aldı. 360 derece, Cleveland Cavaliers'ın pivotu Evan Mobley'nin üzerinden ve araba üstünden olmak üzere fantastik smaçlar yapan McClung, yarışmanın galibi oldu. McClung, NBA tarihinde smaç yarışmasını üst üste 3. kez kazanan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Üç sayı yarışmasının finalinde, 2020 şampiyonu Buddy Hield (Golden State Warriors), Tyler Herro (Miami Heat) ve Darius Garland (Cleveland Cavaliers) karşılaştı. Son iki yılın kazananı Damian Lillard'ın (Milwaukee Bucks) ilk turda elendiği yarışmanın finalinde 24 puan toplayan Herro, rakiplerini geride bırakarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Yetenek yarışmasını ise Donovan Mitchell ve Evan Mobley'den oluşan Cavaliers Takımı kazandı. Yarışmada Chris Paul ve Victor Wembanyama ikilisi (Spurs Takımı), şut atmak yerine zaman kazanmak için topları gelişigüzel attıkları gerekçesiyle diskalifiye edildi.