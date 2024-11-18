NBA tarihinde bir sezonda 300 üç sayılık isabet atan üç oyuncudan biri olan Harden, 2018-19 sezonunda 378 üçlük atmıştı. Bu listedeki diğer oyuncular ise Curry (2015-16 sezonunda NBA rekoru olan 402 isabet dahil beş kez yaptı) ve Klay Thompson (2022-23 sezonunda 301 isabet).