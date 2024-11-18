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James Harden NBA tarihine geçti: Ray Allen’i geride bıraktı!

James Harden NBA tarihine geçti: Ray Allen’i geride bıraktı!

16:1718/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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James Harden NBA tarihine geçti: Ray Allen’i geride bıraktı
James Harden NBA tarihine geçti: Ray Allen’i geride bıraktı

NBA’de Los Angeles Clippers forması giyen James Harden geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı kariyerinin 2.974'üncü üç sayılık isabetini bularak, NBA tarihinde bu alanda ikinci sıradaki Allen'ın yerini almış oldu. Üçlük isabetini ilk çeyreğin bitimine 6:09 kala bulan Harden'ın önünde ise geçilmesi zor bir rakip var. Peki, NBA tarihinin en çok 3’lük atan oyuncusu kim? İşte detaylar.

LA Clippers guardı James Harden, NBA tarihindeki en çok üçlük isabeti bulan oyuncular listesinde efsane şutör Ray Allen'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

NBA TARİHİNİN EN ÇOK 3’LÜK ATAN OYUNCUSU KİM?

LA Clippers guardı James Harden, NBA tarihindeki en çok üçlük isabeti bulan oyuncular listesinde efsane şutör Ray Allen'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

Harden geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı kariyerinin 2.974'üncü üç sayılık isabetini bularak, NBA tarihinde bu alanda ikinci sıradaki Allen'ın yerini almış oldu.

ZİRVEDE STEPHEN CURRY VAR

Üçlük isabetini ilk çeyreğin bitimine 6:09 kala bulan Harden'ın önünde ise, kariyerinde 3.782 üçlük isabeti bulmuş olan Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry yer alıyor.

Allen 2.973 üçlük isabetini 1.300 maçta bulurken, Harden bu miktara 1.086 maçta ulaşmış oldu.

NBA tarihinde bir sezonda 300 üç sayılık isabet atan üç oyuncudan biri olan Harden, 2018-19 sezonunda 378 üçlük atmıştı. Bu listedeki diğer oyuncular ise Curry (2015-16 sezonunda NBA rekoru olan 402 isabet dahil beş kez yaptı) ve Klay Thompson (2022-23 sezonunda 301 isabet).

Allen, 2010-11 sezonunda atılan üç sayılık atışlar listesinde Reggie Miller'ı geçerek 1 numaraya yerleşmiş ve Curry, 2021-22 sezonunda kendisini geride bırakana kadar rekoru on yıldan fazla bir süre elinde tutmuştu.



#NBA
#Los Angeles Clippers
#James Harden

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