Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
NBA'de Miami Heat seriye bağladı

NBA'de Miami Heat seriye bağladı

11:4013/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Bam Adebayo 21 sayı kaydetti.
Bam Adebayo 21 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Toronto Raptors'ı 114-104 yenerek üst üste 4. galibiyetine ulaştı. Heat'te Bam Adebayo, 21 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Toronto Raptors'ı 114-104 yenerek üst üste 4. galibiyetine ulaştı. NBA'de 3 maç oynandı. Heat, konuk ettiği Raptors'ı 10 sayı farkla yendi. Heat'te Bam Adebayo, 21 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Tyler Herro 23 sayı kaydetti. Raptors'ta ise Gradey Dick'in 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.


Kings Pelicans'ı 111-109 yendi


Sacramento Kings deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-109 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Kings'te Domantas Sabonas 32 sayı ve 20 ribaunt ile oynarken, DeMar DeRozan ise 29 sayı attı. Pelicans'ta CJ McCollum'un 36 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Boston Celtics ise konuk ettiği Detroit Pistons'ı 123-99 mağlup etti. Celtics'te Payton Pritchard, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.



#NBA
#Miami Heat
#Toronto Raptors

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ölüme kadar gidebilir! Canan Karatay protein alerjisine neden olan faktörleri açıkladı: 23 bin türü var