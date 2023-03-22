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Spor

NBA'de Tatum'un 36 sayı attığı maçı Celtics farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Sacramento Kings'i 132-109 mağlup etti. Detaylara ve sonuçlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:41 . 22/03/2023 Çarşamba
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Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 8 ribaunt ile oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 8 ribaunt ile oynadı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Celtics, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Kings'i farklı mağlup ederek bu sezon 50. galibiyetini aldı.


Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 8 ribaunt, Jaylen Brown 27 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Derrick White, 20 sayı, 11 asistle "double double" yaptı. Kings'te Domantas Sabonis'in 16 sayı, 13 ribaunt, 12 asistlik "triple double"ı mağlubiyete engel olamadı. De'Aaron Fox 18, Keegan Murray 15 sayı kaydetti.


Cedi Osman Nets karşısında çift haneye ulaştı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-109 mağlup etti. Donovan Mitchell'in 31 sayıyla maçın en skorer ismi olduğu Cavaliers'ta, Jarrett Allen 12 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman, galibiyete 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkı sağladı.


Day'Ron Sharpe'ın 20 sayı, 11 ribauntluk performans sergilediği Nets'te ise Spencer Dinwiddie 19 sayı, 11 asistle salondan ayrıldı.


Toplu Sonuçlar;

Orlando Magic-Washington Wizards: 122-112

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-115

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 129-107

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 119-84

Sacramento Kings-Boston Celtics: 109-132

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 100-101



#Boston Celtics
#Cedi Osman
#NBA
#Sacramento Kings
#Basketbol
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