NBA'de Tatum'un 36 sayı attığı maçı Celtics farklı kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Celtics, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Kings'i farklı mağlup ederek bu sezon 50. galibiyetini aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-109 mağlup etti. Donovan Mitchell'in 31 sayıyla maçın en skorer ismi olduğu Cavaliers'ta, Jarrett Allen 12 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman, galibiyete 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkı sağladı.