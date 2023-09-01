Ndombele Galatasaray'a yaklaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere bu sezon mücadele edeceği bütün kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'ın, Tottenham'ın 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin transferini bitirmeye yakın olduğu kaydedildi.