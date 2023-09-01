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Spor

Ndombele Galatasaray'a yaklaşıyor

Fransız basını, Galatasaray'ın Tottenham'ın orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmak üzere olduğunu yazdı.

10:09 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere bu sezon mücadele edeceği bütün kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'ın, Tottenham'ın 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin transferini bitirmeye yakın olduğu kaydedildi.


Fransa'da yayın yapan 'sport. fr'nin haberine göre; Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Ndombele, İngiliz kulübünden ayrılmak üzere. Haberde Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hazır olduğu belirtilirken, "Ndombele, Galatasaray'a transfer olmaya yaklaşıyor" ifadeleri kullanıldı.


Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncu, 40 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.







#Galatasaray
#Ndombele
#Tottenham
14 dakika önce
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