Ndombele Galatasaray'a yaklaşıyor

Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.
UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere bu sezon mücadele edeceği bütün kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'ın, Tottenham'ın 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin transferini bitirmeye yakın olduğu kaydedildi.
Fransa'da yayın yapan 'sport. fr'nin haberine göre; Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Ndombele, İngiliz kulübünden ayrılmak üzere. Haberde Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hazır olduğu belirtilirken, "Ndombele, Galatasaray'a transfer olmaya yaklaşıyor" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli oyuncu, 40 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.