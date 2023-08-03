Ndombele için 11 milyon sterlin

Ndombele 2019 yılında, o dönem kulüp rekoru olan 55 milyon sterlin bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lyon'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Lyon'a, geçen sezon ise Napoli'ye kiralanmıştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ndombele, Napoli'de 40 maçla 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.