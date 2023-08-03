|
Spor

Ndombele için 11 milyon sterlin

İngiliz basını, Tottenham'ın 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transfer olacağını, sarı-kırmızılı kulübün Tanguy Ndombele için 11 milyon sterlini gözden çıkardığını iddia etti.

09:15 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ndombele, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Napoli'de şampiyonluk yaşadı.

Ndombele, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Napoli'de şampiyonluk yaşadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.


İngiliz gazetesi Daily Mirror, "Ndombele Galatasaray'a gidiyor" başlığıyla verdiği haberinde; sarı-kırmızıh kulübün, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 11 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında almayı hedeflediğini ileri sürdü. Galatasaray yönetiminin 26 yaşındaki futbolcu için öncelikle kiralama teklifinde bulunduğu, İngiliz kulübünün ikna olmaması halinde satışın gündeme gelebileceği belirtildi.



55 milyon sterline imza atmıştı

Ndombele 2019 yılında, o dönem kulüp rekoru olan 55 milyon sterlin bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lyon'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Lyon'a, geçen sezon ise Napoli'ye kiralanmıştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ndombele, Napoli'de 40 maçla 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.






#Galatasaray
#Tanguy Ndombele
#Tottenham
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İmambayıldı Tarifi Yapılışı, Malzemeleri ve Püf Noktaları