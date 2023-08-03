Ndombele için 11 milyon sterlin

Ndombele, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Napoli'de şampiyonluk yaşadı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.
İngiliz gazetesi Daily Mirror, "Ndombele Galatasaray'a gidiyor" başlığıyla verdiği haberinde; sarı-kırmızıh kulübün, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 11 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında almayı hedeflediğini ileri sürdü. Galatasaray yönetiminin 26 yaşındaki futbolcu için öncelikle kiralama teklifinde bulunduğu, İngiliz kulübünün ikna olmaması halinde satışın gündeme gelebileceği belirtildi.
Ndombele 2019 yılında, o dönem kulüp rekoru olan 55 milyon sterlin bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lyon'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Lyon'a, geçen sezon ise Napoli'ye kiralanmıştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ndombele, Napoli'de 40 maçla 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.