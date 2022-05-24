Necati Ateş: "Haaland'ı alabilirdik"

Fatih Terim döneminde Galatasaray'da antrenörlük yapan Necati Ateş, Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland'ın sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğünü söyledi.
Norveçli golcüyü almak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Ateş, Finansal Fair Play nedeniyle o dönem transferin gerçekleşemediğini açıkladı.
"Haaland'a ilk olarak ben gittim"
Sportbox'a konuşan Necati Ateş, "Çok iyi projelerimiz vardı. Çok iyi oyuncular alacaktık. Bizim o dönem alamadığımız bazı oyuncular şimdi 50 milyon euro, 100 milyon euro değerinde. Haaland'a ilk olarak ben gittim. Zannedersem 2018 yılıydı; Ümit (Davala) Hoca'yla Norveç'e gittik. Almak için çok uğraştık ama Finansal Fair Play, mali yapılanma bize izin vermedi. Yoksa o dönem Haaland'ı da alabilirdik" ifadelerini kullandı.
Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, eski takım arkadaşlarına 33 adet Rolex (tanesi 14.000 Euro), kulüp çalışanlarına ise 20 adet Omega (tanesi 4.800 Euro) saat hediye etti. (🔗Bild) pic.twitter.com/f3ZoSaMCpH
Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, eski takım arkadaşlarına 33 adet Rolex (tanesi 14.000 Euro), kulüp çalışanlarına ise 20 adet Omega (tanesi 4.800 Euro) saat hediye etti. (🔗Bild) pic.twitter.com/f3ZoSaMCpH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 20, 2022