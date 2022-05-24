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Necati Ateş: "Haaland'ı alabilirdik"

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Necati Ateş, 2018 yılında Erling Haaland'ı transfer edebileceklerini ancak Finansal Fair Play nedeniyle transferin gerçekleşemediğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Necati Ateş: Haalandı alabilirdik
Haaland, bu sezon çıktığı 30 maçta 29 gol atma başarısı gösterdi.

Fatih Terim döneminde Galatasaray'da antrenörlük yapan Necati Ateş, Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland'ın sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğünü söyledi.

Norveçli golcüyü almak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Ateş, Finansal Fair Play nedeniyle o dönem transferin gerçekleşemediğini açıkladı.

Necati Ateş
Necati Ateş

"Haaland'a ilk olarak ben gittim"



Sportbox'a konuşan Necati Ateş, "Çok iyi projelerimiz vardı. Çok iyi oyuncular alacaktık. Bizim o dönem alamadığımız bazı oyuncular şimdi 50 milyon euro, 100 milyon euro değerinde. Haaland'a ilk olarak ben gittim. Zannedersem 2018 yılıydı; Ümit (Davala) Hoca'yla Norveç'e gittik. Almak için çok uğraştık ama Finansal Fair Play, mali yapılanma bize izin vermedi. Yoksa o dönem Haaland'ı da alabilirdik" ifadelerini kullandı.

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