Necip Uysal'a plaket

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve uzun yıllardır profesyonel takım forması giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 400. maçına çıktı. Tecrübeli futbolcuya plaketini, başkan Ahmet Nur Çebi verdi.

Beşiktaş’ın altyapısında başladığı futbol hayatına 2009 yılından bu yana A takımda profesyonel futbolcu olarak devam eden Necip Uysal’a, siyah-beyazlı forma altında 400. maçına çıkması sebebiyle kulüp tarafından özel plaket verildi.

Necip Uysal'ın Beşiktaş kariyeri

Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaketi verilen Necip Uysal, ardından tribünleri selamladı. Necip Uysal, Beşiktaş forması altında çıktığı 400 maçta 6 gol atarken, 17 de asist yaptı.