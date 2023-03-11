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Spor

Nelsson cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Victor Nelsson şoku yaşanıyor. Danimarkalı futbolcu, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

21:51 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Victor Nelsson, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Victor Nelsson, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'a Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.

Danimarkalı futbolcu, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gelecek hafta yok

Nelsson, gelecek hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans sergiledi.




#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Süper Lig
42 dakika önce
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Nelsson cezalı duruma düştü
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