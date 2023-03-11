Victor Nelsson, Konyaspor maçında forma giyemeyecek
Galatasaray'a Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.
Danimarkalı futbolcu, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Gelecek hafta yok
Gelecek hafta yok
Nelsson, gelecek hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans sergiledi.
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42 dakika önce
Nelsson cezalı duruma düştü
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