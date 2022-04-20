Nelsson: "Domenec Torrent'i çok beğeniyorum"

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan kadrosuna kattığı başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu sarı-kırmızılı taraftarlar ve Torrent için övgü dolu sözler sarf etti.

"Büyük maçlarda stadyumun atmosferi inanılmaz oluyor"

"Galatasaray taraftarını seviyorum, umarım onlar da beni seviyorlardır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftar üzüldüğünde ya da kızdığında onları tamamen anlıyorum." Aslında biz oyuncular, kendimize en çok kızan ve üzülenleriz. Galatasaray'da oynuyorsan tüm maçları kazanmalısın. Aksi durum olduğunda, taraftar seni itici bir güçle destekliyor. Büyük maçlarda stadyumun atmosferi inanılmaz oluyor."

"Torrent'i çok beğeniyorum"

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"Domenec Torrent'i çok beğeniyorum. Muhteşem bir teknik direktör ve iyi bir insan. Onun oyun stilini de beğeniyorum. Kulüpteki oyuncular ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu kalibrede bir teknik direktöre sahip olmak bir ayrıcalıktır. Meslek olarak teknik direktör olmak zor. Özellikle de kötü sonuçların ardından teknik direktör olarak taraftar ve medya karşısına çıkmak kolay değil."

"Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

"Galatasaray'ın benimle ilgilendiği duyduğumda, karar vermem gerçekten zor olmadı. İlk antrenmana geldiğimde heyecanlıydım. Daha önce söylediğim gibi takımda Marcao, Muslera, Falcao varken, onlarla antrenmana çıkmak benim için büyük bir adım oldu. Çok heyecanlıydım. Evimizdeki ilk maçım inanılmazdı. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum."