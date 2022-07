Nelsson: "Galatasaray'da oynamayı seviyorum"

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu

Nelson, Kuzey'in Kralı lakabına talip oldu

Trabzonsporlu taraftarların eski golcüsü Norveçli Alexander Sörloth ve mevcut santrfor Danimarkalı Andreas Cornelius için kullandıkları "Kuzey'in Kralı" lakabına Victor Nelsson da talip oldu. Yabancı bir diziyle popüler olan "Kuzey'in Kralı" lakabıyla ilgili, "Sence dünyada ve Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' kim?" şeklindeki soruya sarı-kırmızılı futbolcu, "Dünya genelini bilmiyorum ama Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim" yanıtını verdi.

"Yorumsuz olarak bırakıyorum"

Galatasaray'da geçen sezon birlikte forma giydiği Marcao'yu transfer eden Sevilla'dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine Nelsson, "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum" diye konuştu.

"Galatasaray'da oynamayı seviyorum"

Nelsson, kariyeriyle ilgili bir lig veya kulüp hayali olmadığını belirtirken, "Galatasaray'da oynamayı çok seviyorum ve burada olduğum için keyif alıyorum" dedi.

"Galatasaray bütün dünyada tanınan bir takım"

Galatasaray'ın büyük bir kulüp ve takım olduğunu anlatan Nelsson, "Galatasaray ismini duyduğumda hemen çevreme gitmek istediğimi söyledim. İnanılmaz büyük bir kulüp ve bütün dünyada bilinen, tanınan bir takım. Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorduk ama ligde istediklerimizi gerçekleştiremedik. Galatasaray, benim için çok büyük bir takım" ifadelerini kullandı.

"Bireysel bir spor yapmıyoruz"

Takımının başarısı için her zaman elinden geleni yaptığını söyleyen Danimarkalı stoper, "Ben her zaman yüzde yüzümü veren bir futbolcuyum. Bunun için ücret alıyorum. Ben Galatasaray'ın bir çalışanıyım. Her zaman yüzde yüzümü vermem gerekiyor. Geçen sezon kötü geçtiği için insanların yüzü düştü ama ben her zaman elimden geleni yaptım. Ancak önemli olan takımın performansıydı. Bireysel bir spor yapmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler var"

Sarı-kırmızılı futbolcu, yeni transferlerden Abdülkerim Bardakcı ile birbirine alışmaları ile ilgili Marcao ile de benzer süreç yaşadığını söylerken, "Apo ile birbirimize alışmamız gerekiyor. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler de var. Marcao ile oynamaya başladığımızda da benzer şeyler olmuştu. Alışmamız için zaman gerekmişti. Apo ile birbirimize alışacağız" dedi.

"Lider olmaya devam edeceğim"

Teknik direktör Okan Buruk'un taktikleriyle savunma düzeni oluşturacaklarını anlatan Nelsson, "Hocamız nasıl isterse öyle devam edeceğiz. Her zaman yüzde yüzümüzü vereceğiz. Her zaman savunma anlamında lider olmaya devam edeceğim. Birlikte iyi çalışarak sezonu geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla antrenman yapma şansımız olacak"

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyeceklerini söyleyen 23 yaşındaki stoper, "Ancak bu durumdan pozitif bir şey çıkarmamız gerekirse daha fazla antrenman yapma şansımız olacak. Hem taktik çalışacağız hem fizik olarak gelişeceğiz hem de takım olarak bir arada olabileceğiz. Bu zamanı bu şekilde kullanabiliriz." şeklinde konuştu.

Nelsson: "Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim." pic.twitter.com/DjrhRDCWdm — SPOR (@yenisafakspor) July 30, 2022