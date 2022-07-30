Trabzonspor'da son aday Chalobah

Geçtiğimiz sezon Tuchel yönetimindeki Chelsea'de 31 maça çıkıp 4 gol 1 asistlik performansı bulunan İngiliz stoper, alt yaş milli takımlarda görev almış olsa da henüz milli takım forması giyebilmiş değil.

Trabzonspor'da stoper arayışları devam ediyor. Özellikle Edgar sakatlandıktan sonra oluşan boşluğu doldurmak ve Avrupa arenasında sorun yaşamayacak bir isim bakılırken, transfer döneminin başından bu yana Marlon, Kaan Ayhan, Bartra, Djiku, Djene, Kouyate, Tuanzebe gibi isimler gündeme gelmişti.

Son Aday Chalobah

Görüştüğü isimlerle maddi kaynaklı veya oyuncu kaynaklı bir türlü imza aşamasına gelemeyen bordo-mavililerin son hedefi Trevoh Chalobah oldu. 23 yaşındaki stoper için kulübü Chelsea ile temaslarda mesafe katedilirken oyuncunun kararı bekleniyor.

Yüksek kiralama bedeli

Gelen bilgilere göre transfer gerçekleşirse İngiliz stoper için Ada temsilcisine 3.5 milyon Euro seviyelerinde bir kiralama bedeli ödenecek, 8 milyon Euro civarında da bir satın alma opsiyonu olacak. Diğer taraftan Trabzonspor yönetimi, Chelsea ile görüşme olduğunu ve oyuncuyu doğrulamıyor.

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Oyuncu tarafı soğuk

Trabzonspor bir yandan İngiliz kulübü ile temaslarını sürdürürken diğer taraftan oyuncunun kararı bekleniyor. 23 yaşındaki stoperin, Chelsea'de teknik direktör Tuchel'in planlamasına göre karar vermesi beklenirken, İngiltere dışına çıkmaya sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.

23 yaşındaki stoperin dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonspor'un şampiyonluk paylaşımını beğenmiş olması da bordo-mavili taraftarlarda heyecan yaratmış durumda.

Ağabey Chalobah ile Hamsik birlikte oynadı

23 yaşındaki İngiliz stoperin 27 yaşında olan ve şu an Fulham'da görev yapan abisi Nathaniel Chalobah da tıpkı Trevoh gibi Chelsea altyapısı menşeli. 2015-16 sezonunu kiralık olarak Napoli'de geçiren orta saha, burada Hamsik ile takım arkadaşıydı. Trabzonspor'un Slovak yıldızı ile Nathaniel sosyal medya hesapları üzerinden temaslarını sürdürüyor.

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Trezeguet ile aynı menajerlik

Diğer taraftan Trabzonspor'un temaslarda bulunduğu Trevoh Chalobah ile Mahmoud Trezeguet, aynı menajerlik şirketi ile çalışıyor.

23 yaşındaki Sierra Leone asıllı Trevoh Chalobah kariyerinde 214 resmi maça çıkarken, 13 gol ve 9 asisti bulunuyor.