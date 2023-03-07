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Spor

Nelsson'a bir talip daha

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Galatasaray'ın savunmacısı Victor Nelsson'u gündemine aldığı bildirildi.

09:25 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Victor Nelsson Galatasaray formasıyla 69 maça çıktı ve 2 gol attı.

Victor Nelsson Galatasaray formasıyla 69 maça çıktı ve 2 gol attı.

Galatasaray'da sergilediği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini üzerine çeken Victor Nelsson'a bu kez de İtalya'dan bir talip çıktı.


İspanyol basınında yer alan haberlere göre; milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, 24 yaşındaki Danimarkalı stoperi gündemine aldı.


Gelecek sezon için plan yapan Atalanta'nın, Merih Demiral'ın dışında set oyununa katkı yapabilecek bir stoper aradığı ve bu nedenle Victor Nelsson'u listesine aldığı yazıldı.









#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Atalanta
7 dakika önce
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Nelsson'a bir talip daha
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