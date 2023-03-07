Nelsson'a bir talip daha

Galatasaray'da sergilediği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini üzerine çeken Victor Nelsson'a bu kez de İtalya'dan bir talip çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, 24 yaşındaki Danimarkalı stoperi gündemine aldı.

Gelecek sezon için plan yapan Atalanta'nın, Merih Demiral'ın dışında set oyununa katkı yapabilecek bir stoper aradığı ve bu nedenle Victor Nelsson'u listesine aldığı yazıldı.